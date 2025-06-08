Вордли нокаутировал Хуни в бою за титул WBA в супертяжелом весе
Британец проигрывал бой, но одним ударом в 10-м раунде вырвал победу
около 3 часов назад
На стадионе Portman Road в Ипсвиче (Англия) британец Фабио Вордли (19-0-1, 18 КО) завоевал вакантный титул временного чемпиона WBA в супертяжелом весе, нокаутировав австралийца Джастиса Хуни (12-1, 7 КО) в 10-м раунде.
Хуни доминировал большую часть поединка благодаря скорости рук и технике. Он варьировал тактику, работая на дистанции, в инфайтинге и контратакуя.
К экватору боя австралиец пристрелялся правой, нанося точные кроссы и оверхенды. Вордли, истощённый промахами, отставал по очкам и часто клинчевал.
В 10-м раунде Вордли совершил камбэк, отправив Хуни в нокдаун своей правой. Австралиец с трудом поднялся, и рефери остановил бой — победа Вордли техническим нокаутом.
Победа сделала Вордли претендентом на титул WBA. Следующий бой — против победителя пары Пулев – Хантер.
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