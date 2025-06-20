Воррен рассказал, почему начал работать с Сиренко
Британский промоутер высоко оценил Владислава Сиренко и сравнил Украину с Великобританией по количеству легенд в тяжелом весе
около 4 часов назад
Владислав Сиренко
Британский промоутер Фрэнк Уоррен высказался о своем украинском подопечном, супертяжеловесе Владиславе Сиренко (22-0, 19 КО). Слова промоутера передает «Чемпион».
«Он мне нравится. Мы подписали его, потому что считаем, что он хороший боец. Кстати, знаете, что общего между Украиной и Великобританией? Легендарные чемпионы в тяжелом весе.
В вашей стране это братья Кличко и Усик. В Британии – Льюис, Фьюри, Джошуа. Наши страны стали домом тяжелого веса. Раньше это была Америка, а теперь – Украина и Великобритания».
Напомним, Сиренко проведет свой следующий бой против украинца Андрея Новицкого.