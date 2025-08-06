На днях в городе Тлумач в Ивано-Франковской области состоялся открытый турнир по боксу, посвященный памяти погибших героев Тлумаччины, которые отдали свою жизнь за Украину.

Несколько призовых мест в ходе соревнования удалось завоевать и ученикам бесплатной секции бокса, которая уже более двух лет функционирует в клубе SpartaBox при содействии Favbet Foundation. Накануне воспитанники клуба провели двухнедельный тренировочный лагерь, чтобы подойти к турниру в наилучшей форме.

Всего в турнире приняли участие 187 юных боксеров из Ивано-Франковской, Львовской, Днепропетровской, Донецкой, Волынской, Закарпатской, Одесской, Херсонской, Житомирской областей, города Киева и Тлумачской общины. Участники соревновались в различных весовых категориях, демонстрируя отличные результаты и боевой дух.

Ученики SpartaBox показали отличные результаты. Богдан Лозный и Дамир Литвиненко заняли первое место, а Максим Свистуненко — второе место в своих весовых категориях. Хотя другие спортсмены, Тимур Литвиненко, Артур Шульгин и Александр Дячук не смогли победить более опытных боксеров на предварительных этапах, они продолжили борьбу в неофициальных матчах и спаррингах, чтобы повысить свое мастерство и уверенность для будущих выступлений.

Судьями соревнований были судья национальной категории Владимир Черный и судья международной категории Богдан Черный, который также является первым наставником боксерской группы, тренирующейся при поддержке Favbet Foundation.

«Мы гордимся достижениями наших боксеров и благодарны тренерам SpartaBox, которые поддерживают их на этом спортивном пути. Favbet Foundation и в дальнейшем будет поддерживать работу секции и другие инициативы, открывающие больше возможностей для украинских детей», — отметили в Favbet Foundation.

Президент Favbet Foundation Андрей Матюха подчеркнул, что поддержка спортивных секций является частью проекта «Клуб супергероев», который уже более трех лет занимается рядом спортивных и образовательных инициатив:

«Сейчас фонд поддерживает секции по боксу, борьбе, самбо, футболу и баскетболу. Также мы развиваем образовательное направление в сотрудничестве с GoFriends IT Academy и проводим ИТ-курсы для детей разного возраста».

По его словам, большинство проектов в рамках «Клуба супергероев» ориентированы на детей из семей ВПО и военнослужащих. Цель — дать им достойные возможности для развития, которых они могли быть лишены из-за войны.