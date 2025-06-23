Денис Седашов

34-летний мексиканский боксер Сауль Альварес, который владеет чемпионскими титулами WBC, WBA, WBO и IBF во второй средней весовой категории, не исключает своего появления в всемирно известном рестлинг-промоушене WWE.

В интервью beIN Sports Альварес подтвердил, что такая идея действительно обсуждается:



Да, мы говорили об этом. Возможно, я несколько раз появлюсь в WWE. Посмотрим — возможно, когда-нибудь вы увидите меня там. Сауль Альварес

Альварес и Кроуфорд сцепились во время дуэли взглядов.

Ранее среди самых известных боксеров, которые участвовали в шоу WWE, был легендарный Майк Тайсон.