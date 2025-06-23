«Возможно, вы увидите меня в WWE». Канело — о новом вызове
По словам мексиканца, его появление в реслинге — вполне реальный сценарий
около 1 часа назад
Фото: Getty Images
34-летний мексиканский боксер Сауль Альварес, который владеет чемпионскими титулами WBC, WBA, WBO и IBF во второй средней весовой категории, не исключает своего появления в всемирно известном рестлинг-промоушене WWE.
В интервью beIN Sports Альварес подтвердил, что такая идея действительно обсуждается:
Да, мы говорили об этом. Возможно, я несколько раз появлюсь в WWE. Посмотрим — возможно, когда-нибудь вы увидите меня там.
Альварес и Кроуфорд сцепились во время дуэли взглядов.
Ранее среди самых известных боксеров, которые участвовали в шоу WWE, был легендарный Майк Тайсон.
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