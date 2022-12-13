Тренер Дюбуа спрогнозировал результат поединка между Усиком и Фьюри
WBA официально приказало Усику в следующем бою боксировать с Дюбуа
Ранее у Тайсона Фьюри заявили, что обо всем договорились с WBA
13 декабря 06:50
Александр Усик / Фото: Twitter
Всемирная боксерская ассоциация (WBA) обязала своего чемпиона в супертяжелом весе Александра Усика (20-0, 13 КО) провести обязательную защиту титула.
Обязательным претендентом для Усика по версии WBA является британец Даниэль Дюбуа (19-1, 18 КО).
Ранее IBF обязала Усика провести бой против обязательного претендента Филипа Хрговича.
Напомним, ранее промоутер Тайсона Фьюри Боб Арум заявил, что WBA позволит Усику провести объединительный бой.
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