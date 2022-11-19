Спенс нашел замену Кроуфорду и проведет поединок с обязательным претендентом WBA
WBA санкционировала поединок между Станионисом и Ортисом
Бой в полусреднем весе должен состояться не позднее 16 января
10:46
Эймантас Станионис / Фото - premierboxingchampionsРегулярный чемпион WBA в полусреднем дивизионе Эймантас Станионис (14-0, 9 KO) должен провести поединок против обязательного претендента Верджила Ортиса-младшего (19-0, 19 KO). Об этом сообщает BoxingScenе со ссылкой на соответствующее решение WBA.
Командам боксеров предоставлено 30 дней на достижение договоренности, а сам поединок должен состояться не позднее 16 января 2023 года.
Как утверждает источник, WBA назначила этот бой после того, как 16 ноября истек срок, предоставленный Станионису на организацию добровольной защиты титула, а команда Ортиса обратилась к WBA с просьбой назначить бой против Станиониса в качестве обязательной защиты.
Представители Станиониса также обращались к WBA с просьбой подтвердить ранее достигнутые договоренности и назначить ему поединок против суперчемпиона WBA в полусреднем весе Эррола Спенса.
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