Олег Гончар

Всемирный боксерский совет (WBC) внес изменения в правила Гран-при, который проходит в Эр-Рияде, Саудовская Аравия, передает портал LuckyPunch.

В WBC запретили бои между боксерами из одной страны в рамках турнира. Это изменение повлияло на украинских участников, которые получили новых соперников.

Максим Молодан (12-0, 7 КО), который должен был биться с соотечественником Дмитрием Рыбалко (10-0-1, 5 КО) в 1/8 финала средней категории, прямо во время выхода на взвешивание узнал о новом оппоненте. Вместо Рыбалко он встретится с 27-летним французом Эпхремом Барико (11-0, 6 КО), известным своей агрессивной манерой боя. Барико в первом бою победил узбека Сухробджона Каимова.

Дмитрий Рыбалко также получил нового соперника, но его имя пока не объявлено.

В тяжелом весе Цотне Рогава (11-0, 8 КО) и Виталий Стальченко (10-0, 6 КО), которые должны были биться между собой, узнают имена новых оппонентов во время взвешивания. Рогава в первом бою нокаутировал Льюиса Кларка, а Стальченко одолел Дилана Раджича по очкам.