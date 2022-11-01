В WBO назначили бой Мунгия – Алимханулы за временный пояс чемпиона мира
WBO намерена санкционировать титульный поединок Алимханулы – Мунгия
Однако казаху нужно выиграть бой у британца Бентли
12:00
Жанибек Алимханулы / Фото - boxingsceneПрезидент Всемирной боксерской организации (WBO) Пако Валькарсел заявил, что в случае победы Жанибека Алимханулы (12-0, 8 KO) над британцем Дензелом Бентли (17-1-1, 14 KO) 12 ноября, его обязуют провести поединок с обязательным претендентом на титул мексиканцем Хайме Мунгией (40-0, 32 КО).
Казахстанец в Twitter высказался по поводу данного решения организации:
«Мунгия? Легкая работенка. Я его нокаутирую. Я не верю, что Мунгия со мной подерется. У него была возможность. Но если он все-таки согласится на бой, это будет хороший поединок и для меня, и для болельщиков. Для него же этот бой будет… Нет, не хотелось бы его пугать».
Накануне стало известно имя следующего соперника Мунгии – им станет бывший соперник Жанибека аргентинец Гастон Кория (21-5, 8 КО). Поединок состоится 19 ноября.
Отметим, что в октябре 2021 года Кория проиграл украинцу Федору Черкашину (20-0, 13 KO) единогласным решением судей.
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