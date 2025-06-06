World Boxing не допустила Иман Хилеф к участию в турнире

Денис Седашев

Алжирская боксерша Иман Хелиф, чемпионка Олимпийских игр, не примет участие в турнире, организованном World Boxing, который состоится через неделю в нидерландском Эйндговене. Об этом сообщили организаторы соревнований. Слова приводит Inside The Games.

Решение о ее недопуске принимала World Boxing. Дирк Рендер Представитель турнира Eindhoven Box Cup

Напомним, в конце июня World Boxing ввела обязательную гендерную проверку для всех участников соревнований, которые проходят под её эгидой.