World Boxing не допустила Иман Хилеф к участию в турнире

Причину отказа организаторы не разглашают

около 5 часов назад

Іман Хеліф
Фото: Getty Images
Денис Седашев

Денис Седашев

Алжирская боксерша Иман Хелиф, чемпионка Олимпийских игр, не примет участие в турнире, организованном World Boxing, который состоится через неделю в нидерландском Эйндговене. Об этом сообщили организаторы соревнований. Слова приводит Inside The Games.

Решение о ее недопуске принимала World Boxing.

Дирк Рендер

Представитель турнира Eindhoven Box Cup

Напомним, в конце июня World Boxing ввела обязательную гендерную проверку для всех участников соревнований, которые проходят под её эгидой.

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