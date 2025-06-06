World Boxing не допустила Иман Хилеф к участию в турнире
Причину отказа организаторы не разглашают
около 5 часов назад
Фото: Getty Images
Алжирская боксерша Иман Хелиф, чемпионка Олимпийских игр, не примет участие в турнире, организованном World Boxing, который состоится через неделю в нидерландском Эйндговене. Об этом сообщили организаторы соревнований. Слова приводит Inside The Games.
Решение о ее недопуске принимала World Boxing.
Напомним, в конце июня World Boxing ввела обязательную гендерную проверку для всех участников соревнований, которые проходят под её эгидой.
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