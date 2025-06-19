«Я не могу сказать, что он слишком стар». Кроуфорд защитил Пакьяо от критики
Американец считает, что Мэнни не заслуживает предвзятого отношения из-за своего возраста
около 3 часов назад
Бывший абсолютный чемпион мира в первом полусреднем и полусреднем весе Теренс Кроуфорд (41-0, 31 КО) прокомментировал возвращение на ринг 46-летнего филиппинского боксера Мэнни Пакьяо. Американец отказался делать выводы относительно возраста легендарного спортсмена. Слова приводит SecondsOut.
Я не могу сказать, слишком ли он стар. Если Мэнни выйдет на ринг и выиграет, все начнут говорить совсем иначе. Я не ставлю никаких ограничений для такого выдающегося бойца, как Пакьяо.
Напомним, следующим соперником Пакьяо станет обладатель титула WBC в полусреднем весе — американец Марио Барриос. Их поединок запланирован на 20 июля.
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