Японец Сасаки потерял память после нокаута
После мощного удара в пятом раунде Сасаки забыл полтора месяца своей жизни, включая согласие на бой
около 4 часов назад
Японский боксер полусреднего веса Джин Сасаки (19-2-1, 13 КО) утратил часть памяти после нокаута в бою с чемпионом WBO американцем Брайаном Норманом (28-0, 22 КО), сообщает японское издание Daily.co.jp.
Поединок завершился сокрушительным нокаутом в пятом раунде.
По словам тренера Сасаки Исеи Накая, боксер утратил память о полутора месяцах, предшествовавших бою, включая момент согласования на титульный поединок.
«Сасаки доставили в больницу после боя, где ему сделали КТ. Кровотечений или других травм не обнаружено. Однако из-за сильного удара по затылку он потерял память. Физических травм нет, но он пройдет повторное обследование».
В первом раунде Сасаки дважды побывал в нокдаунах после точных ударов Нормана. Несмотря на попытки сопротивляться, японец не смог противостоять атакам чемпиона. В пятом раунде Норман нанес мощный левый хук, который отправил Сасаки в нокаут. Японского боксера после потери сознания вынесли с ринга на носилках.
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