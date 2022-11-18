Мейвезер: «Если я никогда не буду участвовать в выставочных боях, то все равно проживу прекрасную жизнь»
Ютубер KSI – о бое Мейвезер – Deji: «Хотелось выйти на ринг и избить Флойда»
Популярный британец считает, что его соотечественник мог разобраться с легендарным боксером
18 ноября 12:03
KSI / Фото - thesun.ieИзвестный британский ютубер KSI (3-0, 2 КО) поделился впечатлениями от выставочного поединка между легендарным боксером Флойдом Мейвезером-младшим (50-0-0, 27 КО) и видеоблогером Deji.
Цитирует KSI в Twitter журналист Майкл Бенсон.
«Мне не понравилось. Хотелось выйти на ринг и избить Флойда. Раздражает видеть, как Деджи проигрывает кому-то, кого по моему мнению он мог победить. Вы скажете, что у Деджи не было никаких шансов, но я чувствую, что это могло случиться».
Напомним, Мейвезер нокаутировал своего соперника в 6-м раунде.
За этот поединок Флойд получил гарантированный гонорар $10 млн, а Deji – $1.5 млн.
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