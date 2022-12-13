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Известно, когда будет объявлен первый поединок Беринчик после начала сотрудничества с промоутером Фьюри

Благодаря завоеванию титула EBU у Дениса начинается новый этап карьеры
Бокс Профессиональный бокс
13 декабря 11:37
Известно, когда будет объявлен первый поединок Беринчик после начала сотрудничества с промоутером Фьюри
Фото: Instagram

Обладатель титулов WBO International и EBU в легком весе Денис Беринчик (17-0, 9 KO) на пресс-конференции рассказал, когда станет известно о его следующем поединке:

Разглашать детали сотрудничества с Уоррен не имеем права. Все условия и так далее. Контракт есть, мы работаем и в ближайшее время, думаю месяц, будет объявлен новый поединок и новая дата.

Напомним, что после победы в Лондоне Беринчик начал сотрудничество с промоутером Тайсона Фьюри (33-0-1, 24 KO).

Олег Шумейко-младший
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Денис Беринчик

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