Известно, когда будет объявлен первый поединок Беринчик после начала сотрудничества с промоутером Фьюри

Благодаря завоеванию титула EBU у Дениса начинается новый этап карьеры

Фото: Instagram

Обладатель титулов WBO International и EBU в легком весе Денис Беринчик (17-0, 9 KO) на пресс-конференции рассказал, когда станет известно о его следующем поединке:



Разглашать детали сотрудничества с Уоррен не имеем права. Все условия и так далее. Контракт есть, мы работаем и в ближайшее время, думаю месяц, будет объявлен новый поединок и новая дата.

Напомним, что после победы в Лондоне Беринчик начал сотрудничество с промоутером Тайсона Фьюри (33-0-1, 24 KO).