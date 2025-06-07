Захарев одержал первую досрочную победу на профи-ринге
Рефери остановил бой в четвертом раунде
около 3 часов назад
Украинский боксер среднего веса Юрий Захарев (2-0, 1 КО) уверенно одержал свою первую досрочную победу в профессиональном боксе.
В поединке, который состоялся в киевском Дворце спорта в рамках вечера бокса от Top Boxing Generation, Захарев победил словацкого боксера Бориса Недбала (2-1, 2 КО).
Рефери остановил бой в четвертом раунде после серии нокдаунов.
Это вторая победа Захарева на профи-ринге и первый бой, завершенный техническим нокаутом.
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