Денис Седашев

Американский боксер и блогер Джейк Пол рассказал, что ему нужно сбросить еще около 6 кг перед предстоящим боем против Хулио Сезара Чавеса-младшего. Поединок запланирован на 27 июня в Honda Center в городе Анахайм (США). Сообщает The Mirror.

В воскресенье 28-летний Пол опубликовал в соцсетях фото своего скромного завтрака — тост и немного яичницы. Такой рацион удивил его подписчиков, однако боксер объяснил: небольшая порция выбрана не случайно, ведь сейчас он активно работает над снижением веса.

«Завтрак для похудения» – подписал Джейк Пол снимок в Instagram, добавив смайлик со слезами и смехом.

«Немного виски не повредит». Джейк Пол о самом эмоциональном моменте жизни.