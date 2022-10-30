Джейк Пол рассказал, почему не может провести бой против Диаса
Зепеда уничтожил экс-чемпиона мира Диаса
Мексиканец победил почти во всех раундах
30 октября 08:16
Уильям Зепеда / Фото: twitter
На Pechanga Arena в Сан-Диего, США в рамках промежуточного веса (до 62,6 кг) экс-чемпион мира американец Джозеф Диас (32-3-1, 15 КО) сразился с мексиканцем Уильямом Зепедой (27-0, 24 КО).
До боя именно Зепеда был фаворитом и после гонга о начале поединка он начал подтверждать свой статус.
Мексиканец с начала боя начал оказывать серьезный прессинг и выбрасывать большое количество ударов. Диас в ответ ничего серьезного противопоставить не мог, поскольку он не мог держать такой темп.
По итогам одностороннего поединка судьи отдали победу Зепеде: 119:109, 119:109 и 118:110.
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