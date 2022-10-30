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Зепеда уничтожил экс-чемпиона мира Диаса

Мексиканец победил почти во всех раундах
Бокс Профессиональный бокс
30 октября 08:16
Зепеда уничтожил экс-чемпиона мира Диаса
Уильям Зепеда / Фото: twitter

На Pechanga Arena в Сан-Диего, США в рамках промежуточного веса (до 62,6 кг) экс-чемпион мира американец Джозеф Диас (32-3-1, 15 КО) сразился с мексиканцем Уильямом Зепедой (27-0, 24 КО).

До боя именно Зепеда был фаворитом и после гонга о начале поединка он начал подтверждать свой статус.

Мексиканец с начала боя начал оказывать серьезный прессинг и выбрасывать большое количество ударов. Диас в ответ ничего серьезного противопоставить не мог, поскольку он не мог держать такой темп.

По итогам одностороннего поединка судьи отдали победу Зепеде: 119:109, 119:109 и 118:110.

Карен Агабекян
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Уильям Зепеда Джозеф Диас

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