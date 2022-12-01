Чебан выставил на благотворительный аукцион свои олимпийские медали

Средства от продаж титулованный спортсмен направит на помощь украинскому народу

Юрий Чебан / Фото - ukraine-canoe.org

«Это был один из лучших моментов моей жизни, сравнимый разве что с рождением моего ребенка. Этот олимпийский финишный рывок оставил навсегда масштабное воспоминание в мировой истории и сердцах Украины. Кстати, знаменитая олимпийская лодка из Игр-2016 была направлена ​​в музей НОК Украины, а награды отправлены на аукцион в США. Пора двигаться дальше, я хотел бы, чтобы эти медали принесли пользу украинцам еще раз».

Двукратный олимпийский чемпион по гребле на каноэвыставил все свои три олимпийские медали (золото Лондона-2012 и Рио-2016, а также бронзу Пекина-2008) на благотворительный аукцион.Средства от продаж титулованный спортсмен направит на помощь людям, которые пострадали во время войны в Украине.Отметим, что медаль выставлена ​​на американском аукционе SCP Auctions.