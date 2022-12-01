Юрій Чебан назвав критику на адресу НОК та Бубки політичним замовленням
Чебан выставил на благотворительный аукцион свои олимпийские медали
Средства от продаж титулованный спортсмен направит на помощь украинскому народу
01 декабря 09:19
Юрий Чебан / Фото - ukraine-canoe.orgДвукратный олимпийский чемпион по гребле на каноэ Юрий Чебан выставил все свои три олимпийские медали (золото Лондона-2012 и Рио-2016, а также бронзу Пекина-2008) на благотворительный аукцион.
Средства от продаж титулованный спортсмен направит на помощь людям, которые пострадали во время войны в Украине.
«Это был один из лучших моментов моей жизни, сравнимый разве что с рождением моего ребенка. Этот олимпийский финишный рывок оставил навсегда масштабное воспоминание в мировой истории и сердцах Украины. Кстати, знаменитая олимпийская лодка из Игр-2016 была направлена в музей НОК Украины, а награды отправлены на аукцион в США. Пора двигаться дальше, я хотел бы, чтобы эти медали принесли пользу украинцам еще раз».
Отметим, что медаль выставлена на американском аукционе SCP Auctions.
Золотые медалисты Украины на Олимпийских играх.
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