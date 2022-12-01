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Чебан выставил на благотворительный аукцион свои олимпийские медали

Средства от продаж титулованный спортсмен направит на помощь украинскому народу
Гребля на байдарках и каноэ
01 декабря 09:19
Чебан выставил на благотворительный аукцион свои олимпийские медали
Юрий Чебан / Фото - ukraine-canoe.org
Двукратный олимпийский чемпион по гребле на каноэ Юрий Чебан выставил все свои три олимпийские медали (золото Лондона-2012 и Рио-2016, а также бронзу Пекина-2008) на благотворительный аукцион. 

Средства от продаж титулованный спортсмен направит на помощь людям, которые пострадали во время войны в Украине.

«Это был один из лучших моментов моей жизни, сравнимый разве что с рождением моего ребенка. Этот олимпийский финишный рывок оставил навсегда масштабное воспоминание в мировой истории и сердцах Украины. Кстати, знаменитая олимпийская лодка из Игр-2016 была направлена ​​в музей НОК Украины, а награды отправлены на аукцион в США. Пора двигаться дальше, я хотел бы, чтобы эти медали принесли пользу украинцам еще раз».



Отметим, что медаль выставлена ​​на американском аукционе SCP Auctions.

Золотые медалисты Украины на Олимпийских играх.
Источник: ukraine-canoe.org Владимир Кириченко
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