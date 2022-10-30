Сестры Музычук третьи партии четвертьфинала Турнира Претенденток сыграли вничью
Анна Музычук вышла в полуфинал Турнира претенденток
Украинка обыграла Конеру Гампи на тай-брейке
30 октября 20:40
Фото: FIDE_chessАнна Музычук обыграла Конеру Гампи на тай-брейке (2,5:1,5) и вышла в полуфинал Турнира претенденток. Общий счет противостояния – 4,5:3,5.
Следующей соперницей украински станет Лей Тинцзе. В первой партии матча Анна сыграет белыми фигурами.
Напомним, Лей Тинцзе в 1/4 финала прошла сестру Анны, Марию Музычук (2,5:1,5).
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