Карлсен отказался защищать титул чемпиона мира

Новый чемпион определится в дуэли Непомнящий – Лижэнь

Фото: FIDE

Чемпион мира Магнус Карлсен уведомил FIDE, что откажется от защиты титула чемпиона в 2023-м году.

Его соперником должен был стать победитель турнира претендентов Ян Непомнящий. Однако Карлсен от матча с россиянином отказался, сообщает сайт FIDE. Примечательно, что сделал это норвежец уже во второй раз за год.

Таким образом, Непомнящий получит нового соперника. Им станет китайский гроссмейстер Дин Лижэнь, который на турнире претендентов занял второе место. Они определят нового чемпиона мира.

Матчи пройдут уже в 2023-м году. Точные даты будут известны позже.