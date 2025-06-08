Музичук награждали вместе с Карлсеном — фото

Олег Гончар

Анна Музичук и Магнус Карлсен стали триумфаторами Norway Chess 2025 в Ставангере.

На церемонии награждения пара победителей стояла вместе.

Музичук выиграла женский турнир, набрав 16,5 очка без поражений в классике (2 победы, 8 ничьих, 5 побед в армагеддоне). В 10-м туре она сыграла вничью с Вайшали, обогнав Лей Тинцзе (16 очков). Это ее третья победа в 2025 году, что подняло ее на 5-е место в рейтинге ЭЛО.

Карлсен завоевал 7-й титул Norway Chess (16 очков), обойдя Каруану (15,5) и Гукеша (14,5). В финале он избежал поражения от Эригайси.