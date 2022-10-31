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Напился около госдумы. Любитель путина и экс-чемпион мира по шахматам находится в тяжелом состоянии в больнице

карпов потерял сознание
Шахматы
31 октября 19:27
Напился около госдумы. Любитель путина и экс-чемпион мира по шахматам находится в тяжелом состоянии в больнице
Фото: Rt

Экс-чемпион мира анатолий карпов находится в тяжелом состоянии в больнице в реанимации.

Более того, у него обнаружены перелом бедра и закрытая черепно-мозговая травма. О причинах точно неизвестно.

По информации Baza, депутата российской госдуры нашли недалеко этого здания в москве в бессознательном состоянии. Отмечается, что он был в состоянии алкогольного опьянения.

Его партнер сообщил, что на карпова произошло нападение, но источник и его жена это опровергают. Однако опровержения его алкогольного состояния не было. Вероятно, травмы он получил при падении.

карпов является ярым сторонником президента россии. Также он был чемпионом мира на протяжении 10 лет, пока не уступил титул Гарри Каспарову в 1985-м году.

В Украине против него возбужденно уголовное дело.

Андрей Усмонов
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