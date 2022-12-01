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«Олимпийский призер» погиб в ДТП во время тренировки

Велосипедиста сбил грузовик
Велоспорт
01 декабря 08:44
«Олимпийский призер» погиб в ДТП во время тренировки

Возле города Винченца в Италии погиб 51-летний велогонщик Давиде Ребеллин.

Известно, что завершивший карьеру в октябре велогонщик проводил тренировку, во время которой его сбил грузовик.

Правоохранители на текущий момент устанавливают обстоятельства происшествия и личность водителя.

Отметим, что Ребеллин на Олимпийских играх-2008 в Пекине выиграл серебро в групповой гонке, но позже его лишили награды из-за проваленного допинг-теста.

Также в 2004 году погибший первым в истории выиграл за один сезон гонки «Амстел Голд Рейс», «Флэш Валлонь» и «Льеж-Бастонь-Льеж».

Карен Агабекян
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