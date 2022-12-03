Старикова: «Довольна чемпионатом. Но как обычно хочется первое место»
Старикова впервые в карьере выиграла спринт на этапе Лиги чемпионов
Украинская велогонщица в финале турнира победила чемпионку мира-2022
11:44
Елена Старикова / Фото - FacebookВице-чемпионка Олимпийских игр в Токио-2020 по велотреку Елена Старикова впервые в сезоне выиграла этап Лиги чемпионов, который состоялся в Лондоне.
В финале спринта украинка победила действующую чемпионку мира из Франции Матильду Гро, опередив ее на 0,038 секунды.
До этого лучшим результатом второго сезона ЛЧ для Стариковой были третьи места в спринте на этапах в Майорке и Сен-Кентен-ан-Ивелине.
Отметим, что единственный раз Елена выигрывала этап в последнем раунде минувшего и дебютного сезона Лиги чемпионов, но в кейрине.
Напомним, что на мультиспортивном чемпионате Европы в Мюнхене Старикова завоевала две медали.
Комментарии 0