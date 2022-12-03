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Старикова впервые в карьере выиграла спринт на этапе Лиги чемпионов

Украинская велогонщица в финале турнира победила чемпионку мира-2022
Велоспорт
11:44
Старикова впервые в карьере выиграла спринт на этапе Лиги чемпионов
Елена Старикова / Фото - Facebook
Вице-чемпионка Олимпийских игр в Токио-2020 по велотреку Елена Старикова впервые в сезоне выиграла этап Лиги чемпионов, который состоялся в Лондоне.

В финале спринта украинка победила действующую чемпионку мира из Франции Матильду Гро, опередив ее на 0,038 секунды.



До этого лучшим результатом второго сезона ЛЧ для Стариковой были третьи места в спринте на этапах в Майорке и Сен-Кентен-ан-Ивелине.

Отметим, что единственный раз Елена выигрывала этап в последнем раунде минувшего и дебютного сезона Лиги чемпионов, но в кейрине.

Напомним, что на мультиспортивном чемпионате Европы в Мюнхене Старикова завоевала две медали.
Владимир Кириченко
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Елена Старикова

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