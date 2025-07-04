Суббота, 5 июля, точно обведена в кружок в календарях всех поклонников велоспорта, ведь в этот день стартует Тур де Франс 2025. Это ежегодные шоссейные многодневные велогонки дорогами Франции (части отдельных этапов или этапы целиком иногда проводятся в других странах). Впервые Тур был проведен в 1903 году, его победителем стал Морис Гарен. Сейчас Тур де Франс — это самое престижное соревнование среди многодневных велогонок в профессиональном велоспорте.

Что нужно знать о Тур де Франс 2025?

В этом году тур стартует в Лилле. Благодаря географической близости к Бельгии — стране, которая традиционно часто фигурирует в маршрутах Тур де Франс, северная часть Франции выглядит логичным выбором для старта гонки этого года. К тому же, трасса веломарафона нередко прокладывается неподалеку от французских границ.

3 июля, за два дня до начала соревнований, состоялся торжественный парад команд, который прошёл по центральным улицам города-хозяина. Параллельно с этим в городе будет работать фан-зона, где поклонники велоспорта смогут не только смотреть гонку, но и участвовать в викторинах, мастер-классах, конкурсах и других интерактивных активностях. Как это часто бывает, Тур де Франс на несколько этапов «поселится» в регионе Grand Départ — в этот раз здесь пройдут три первые гонки.

Начальный этап будет иметь протяжённость 184,9 км и охватит Ланс, Бетюн, Азебрук, Стеенвоорд, Байель и Армантьер. На следующий день участники стартуют из Лувен-Планк и отправятся в Булонь-сюр-Мер — второй этап предусматривает уже более сложный рельеф: 209 км маршрута с суммарным подъёмом в 2550 метров. Третья гонка, длиной 178,3 км, пройдёт преимущественно по равнинной местности, включая Валансьен и Дюнкерк, прежде чем пелотон покинет регион О-де-Франс.

В Тур де Франс 2025 примут участие 23 команды, а всего на старт выйдут 184 велосипедиста. Участвовать разрешено двум категориям команд: коллективам высшего уровня UCI WorldTeams (первый дивизион) и командам второго уровня — UCI ProTeams. В этом году организаторы допустили 18 команд WorldTeams и 5 представителей ProTeams.

Сюрприз от XSPORT

В честь старта Тур де Франс XSPORT покажет документальный сериал о легендарном соревновании. Он рассказывает об элитных командах, которые соревнуются в самой изнурительной велогонке мира.

Сериал погружает зрителя в закулисную жизнь самой известной велогонки мира. Камеры сопровождают команды, спортсменов, тренеров и врачей во время Тур де Франс, показывая драму, эмоции и невероятное физическое напряжение изнутри. Вы увидите, что стоит за каждым этапом, победой или поражением, раскроете для себя настоящие характеры гонщиков и динамику внутри команд. Это не просто про спорт — это про человеческую выносливость, стратегию и жажду победы.

Смотреть сериал можно ежедневно, начиная с понедельника, 7 июля, в 21:00.