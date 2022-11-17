Европейская конфедерация фехтования поддерживает идею продления отстранения для российских спортсменов

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Европейская конфедерация фехтования (EFC) поддерживает позицию Федерации фехтования Украины (ФФУ) по недопуску российских и белорусских спортсменов к международным соревнованиям. Такой пост сегодня появился в Facebook ФФУ:

В своем обращении Джорджо Скарсо напомнил, что Международный олимпийский комитет не отказался от своей рекомендации не допускать к соревнованиям российских и белорусских фехтовальщиков. Эта рекомендация до сих пор актуальна. Исполком EFC рекомендует уважаемым делегатам не голосовать против рекомендаций МОК, независимо от каких-либо политических или иных точек зрения».