Пантелеева стала триумфатором турнира FIE в Женеве
Европейская конфедерация фехтования поддерживает идею продления отстранения для российских спортсменов
Ранее эту инициативу поддержали в США
17 ноября 12:40
Фото: Eurosport
Европейская конфедерация фехтования (EFC) поддерживает позицию Федерации фехтования Украины (ФФУ) по недопуску российских и белорусских спортсменов к международным соревнованиям. Такой пост сегодня появился в Facebook ФФУ:
«В своем письме к президентам федераций фехтования стран Европы – делегатам Конгресса FIE, новоизбранный президент EFC Джорджо Скарсо подчеркнул, что российские и белорусские спортсмены отстранены от международных соревнований из-за действий российского государства, поддерживаемого Беларусью. С тех пор ситуация не улучшилась, а даже ухудшилась. Итак, если основные факты не изменились, зачем снимать запрет?
В своем обращении Джорджо Скарсо напомнил, что Международный олимпийский комитет не отказался от своей рекомендации не допускать к соревнованиям российских и белорусских фехтовальщиков. Эта рекомендация до сих пор актуальна. Исполком EFC рекомендует уважаемым делегатам не голосовать против рекомендаций МОК, независимо от каких-либо политических или иных точек зрения».
Конгресс Международной федерации фехтования состоится 26 ноября. Ранее за продление отстранения россиян выступила Федерация фехтования США.
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