Исторический успех! Сборная Украины взяла серебро на Кубке мира

Награды завоевала женская команда шпажисток

Фото: facebook.com/fencing.ukraine

13 ноября в Талине, Эстония, женская сборная Украины по фехтованию на шпагах в составе Влады Харьковой, Ксении Пантелеевой, Инны Бровко и Юлии Свистиль завоевали серебро этапа Кубка мира.

До этого в последний раз украинские шпажистки брали медали этапов КМ еще в сезоне 2016/17.

В Талине подопечные Богдана Никишина прошли действующих чемпионов мира кореянок (45:39), а также медалисток последнего ЧМ сборною Польши (44:37). В финале украинки уступили Италии (28:33).