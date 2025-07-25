Олег Шумейко

Чемпионка мира по фехтованию на шпагах Влада Харькова высказалась в интервью Суспільне Спорт о триумфе на ЧМ-2025:

На самом деле поверила еще в детстве. Я с детства об этом мечтала и эти почти 20 лет работы – ради этого результата. Каждый спортсмен без этой веры не смог бы показать такой результат. Моя вера началась с себя, с веры других людей еще в самом начале моего пути.

Конечно, у каждого человека бывают такие моменты, особенно когда ты профессиональная спортсменка, сильно устаешь. И когда ты устаешь, трудно держать себя в таком позитивном состоянии. Очень часто, после каждого сбора, после каждого сложного поединка, такие мысли появляются. Но, как мне кажется, это уже переросло в четкое понимание того, куда ты идешь, для чего ты это делаешь. Есть такое понимание, что бывают сложные дни, бывают хорошие. Легкое впечатление от всего этого.

О самом тяжелом бое на ЧМ-2025

Не могу выделить самый тяжелый бой, потому что равномерно подходила к каждому. Понимала, что каждый бой имеет свою важность, поэтому максимально старалась выкладываться в моменте, насколько могла.

О победах одним уколом в некоторых боях

Я решила добавить немного интереса фехтованию (смеется). Конечно, я бы хотела, чтобы это было легко и ровно, но это фехтование, и без волнения в критические моменты редко бывает. Мы к этому стремимся и идем, но складывается как складывается. Просто старалась делать все возможное в моменте. На протяжении всех соревнований много дышала, концентрировала на этом внимание. Старалась в критические моменты, когда нужно было нанести только один укол, ни о чем не думать, чтобы оставлять пространство происходить тому, что должно произойти. Не планировать ничего, а быть открытой к тому, что может произойти в этот момент в этом поединке. И, мне кажется, именно это помогало мне что-то не мыслями делать, а ощущениями.

О потерянных отрывах в поединках

Очень плохая тактика, надо ее проработать (смеется). Я думаю, что это очень банальная потеря концентрации; волнение, когда понимаешь, что еще немного, появляются все эти мысли, и ты теряешь свой баланс. Самое главное – то, что хотя это и была краткосрочная потеря контроля, я могла его возвращать себе.

О готовности выступления в командной шпаге

100% (соперницы будут думать, что выходят против чемпионки мира), но я к этому готова. Рассчитывают ли на меня больше девушки? У нас теперь большая поддержка, мы как команда понимаем, что командные соревнования – это другие вещи. И в команде важно усиливать друг друга. Бывает, что кто-то в поединке может дать больше или меньше, но для этого и существует команда, чтобы в любой ситуации поддерживать, верить и помогать друг другу.

Видео победного укола Харьковой в финале ЧМ-2025.