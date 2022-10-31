Такой красивой вы еще ее не видели! Фотосессия Харлан для глянца
Харлан: «россия не может победить на поле боя, поэтому она продолжают воевать с мирным населением»
Титулованная саблистка – о ракетных ударах по энергетической инфраструктуре Украины
31 октября 13:59
Ольга Харлан / Фото - FacebookОлимпийская чемпионка-2008, титулованная саблистка Ольга Харлан в Instagram отреагировала на сегодняшние удары по энергетической инфраструктуре Украины.
«россия продолжает наносить удары по энергетической инфраструктуре Украины. 40 российских крылатых ракет сегодня утром выпущены по Украине. Многие из них сбиты. Всем в Украине советуют оставаться в убежищах. Они хотят, чтобы мы мерзли зимой. Этого не произойдет. Они не могут победить на поле боя, потому они продолжают воевать с мирным населением. Черноморский флот будет потоплен».
Накануне Харлан рассказала о том, как живут ее родители в постоянно обстреливаемом Николаеве.
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