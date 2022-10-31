Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
ru
ua
Войти на сайт
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
Сейчас в эфире
12:15
Смешанные единоборства. Combate Global
11:50
Баскетбол. Латвийско-Эстонская лига. Прометей - Тарту Юликол

Харлан: «россия не может победить на поле боя, поэтому она продолжают воевать с мирным населением»

Титулованная саблистка – о ракетных ударах по энергетической инфраструктуре Украины
Фехтование
31 октября 13:59
Харлан: «россия не может победить на поле боя, поэтому она продолжают воевать с мирным населением»
Ольга Харлан / Фото - Facebook
Олимпийская чемпионка-2008, титулованная саблистка Ольга Харлан в Instagram отреагировала на сегодняшние удары по энергетической инфраструктуре Украины.

«россия продолжает наносить удары по энергетической инфраструктуре Украины. 40 российских крылатых ракет сегодня утром выпущены по Украине. Многие из них сбиты. Всем в Украине советуют оставаться в убежищах. Они хотят, чтобы мы мерзли зимой. Этого не произойдет. Они не могут победить на поле боя, потому они продолжают воевать с мирным населением. Черноморский флот будет потоплен».


Накануне Харлан рассказала о том, как живут ее родители в постоянно обстреливаемом Николаеве.
Владимир Кириченко
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Ольга Харлан

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

X-Video:

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Харлан выиграла золото у Бакастовой на турнире в Италии
Харлан выиграла золото у Бакастовой на турнире в Италии
Фехтование
31 октября 22:24
Такой красивой вы еще ее не видели! Фотосессия Харлан для глянца
Такой красивой вы еще ее не видели! Фотосессия Харлан для глянца
Фехтование
30 октября 08:23
Харлан назвала секрет своего успеха
Харлан назвала секрет своего успеха
Фехтование
29 октября 14:08
Впечатляет! Харлан показала свою тренировку
Впечатляет! Харлан показала свою тренировку
Фехтование
27 октября 14:30
Харлан: «С начала апреля мои родители спят в подвале нашего дома»
Харлан: «С начала апреля мои родители спят в подвале нашего дома»
Фехтование
26 октября 09:48
Харлан: «С начала войны я работаю с психологом»
Харлан: «С начала войны я работаю с психологом»
Фехтование
26 октября 08:04

Новости: Фехтование

Харлан выиграла золото у Бакастовой на турнире в Италии
Харлан выиграла золото у Бакастовой на турнире в Италии
31 октября 22:24
Харлан: «россия не может победить на поле боя, поэтому она продолжают воевать с мирным населением»
Харлан: «россия не может победить на поле боя, поэтому она продолжают воевать с мирным населением»
31 октября 13:59
Такой красивой вы еще ее не видели! Фотосессия Харлан для глянца
Такой красивой вы еще ее не видели! Фотосессия Харлан для глянца
30 октября 08:23
Харлан назвала секрет своего успеха
Харлан назвала секрет своего успеха
29 октября 14:08
Впечатляет! Харлан показала свою тренировку
Впечатляет! Харлан показала свою тренировку
27 октября 14:30
Харлан: «С начала апреля мои родители спят в подвале нашего дома»
Харлан: «С начала апреля мои родители спят в подвале нашего дома»
26 октября 09:48
Харлан: «С начала войны я работаю с психологом»
Харлан: «С начала войны я работаю с психологом»
26 октября 08:04
Международная федерация фехтования рассмотрит вопрос о допуске рашистов к соревнованиям в конце ноября
Международная федерация фехтования рассмотрит вопрос о допуске рашистов к соревнованиям в конце ноября
25 октября 18:59
Федерация фехтования Украины: «Призываем федерации голосовать против возвращения россиян и белорусов на турниры»
Федерация фехтования Украины: «Призываем федерации голосовать против возвращения россиян и белорусов на турниры»
21 октября 13:23
Все новости

Популярные новости

Усика попыталась ударить женщина на красной дорожке
Усика попыталась ударить женщина на красной дорожке
Бокс Профессиональный бокс
27 октября 12:31
Жена Усика продемонстрировала аппетитные формы в купальнике
Жена Усика продемонстрировала аппетитные формы в купальнике
Бокс Профессиональный бокс
28 октября 10:52
6
Белодед продемонстрировала фигуру в спортивной одежде
Белодед продемонстрировала фигуру в спортивной одежде
Дзюдо
26 октября 08:26
1
Во время матча АЕК – «Динамо» стюард отобрал у девушки плакат с надписью «россия – страна-террорист». Видео
Во время матча АЕК – «Динамо» стюард отобрал у девушки плакат с надписью «россия – страна-террорист». Видео
Футбол Лига Европы UEFA
28 октября 10:45
Бивол назвал главное преимущество Усика над Фьюри
Бивол назвал главное преимущество Усика над Фьюри
Бокс Профессиональный бокс
26 октября 12:59
1
Главный тренер «Селтика»: «Шахтер» забил гол мирового уровня»
Главный тренер «Селтика»: «Шахтер» забил гол мирового уровня»
Футбол Лига чемпионов UEFA
26 октября 18:26
Все новости