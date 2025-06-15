Олег Гончар

В Генуе на чемпионате Европы по фехтованию украинская саблистка, олимпийская чемпионка в команде Алина Комащук выиграла серебряную награду.

В полуфинале она уступала польской фехтовальщице Сильвии Матушак со счетом 3:5, но еще до перерыва сумела изменить ход поединка, выйдя вперед 8:6. После перерыва Алина не дала сопернице ни единого шанса, завершив бой с убедительным счетом 15:6.

В финале за золото 32-летняя спортсменка столкнулась с мощной соперницей — французской фехтовальщицей Сарой Нутча, действующей чемпионкой Европы в составе сборной Франции и четвертым номером мирового рейтинга. В этом поединке Комащук уступила со счетом 6:15, завоевав серебряную медаль.

Напомним, украинский фехтовальщик на шпагах Роман Свичкар выиграл золотую медаль ЧЕ-2025.