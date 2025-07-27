Кошман принес Украине вторую медаль на ЧМ-2025 по фехтованию
В полуфинале дебютант ЧМ-2025 встретится с олимпийским призером
около 5 часов назад
Никита Кошман
В Тбилиси на чемпионате мира по фехтованию медаль себе гарантировал Никита Кошман в индивидуальной шпаге.
23-летний украинский шпажист Никита Кошман вышел в полуфинал и завоевал как минимум бронзовую медаль ЧМ-2025.
В четвертьфинале Кошман победил итальянца Маттео Галасси со счетом 15:12.
Для украинца будущая медаль будет первой на уровне чемпионатов мира. Ранее он завоевывал награды только в командных соревнованиях на этапах Кубка мира.
В полуфинале Кошман сразится с вице-чемпионом Олимпиады-2020, венгром Гергеем Шиклоши.
Медаль Кошмана стала второй для Украины на ЧМ-2025 после золота Влады Харьковой в шпаге у женщин.
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