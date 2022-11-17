Никишин: «У нас полное взаимопонимание в команде»

Старший тренер женской сборной Украины по фехтованию на шпагах Богдан Никишин прокомментировал завоевание серебра на этапе Кубка мира в Талине. Слова Никишина приводит пресс-служба НОК Украины:

Я работаю с девушками уже второй год. Мы прошли разные этапы, нужно было адаптироваться, подстроиться друг к другу. На сегодняшний день я доволен тем, как проходит работа в команде. У нас полное взаимопонимание.

Это серебро Кубка мира – первое в шпаге для девочек с 2016 года. Награда очень важна как мотивация для команды. Для их веры в то, что они могут одолеть любого соперника.

Сейчас у девушек планируется старт на чемпионате Украины 19-20 ноября, далее учебно-тренировочный сбор в Ужгороде. После этого – этап Кубка мира в Ванкувере».