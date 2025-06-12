Сборная Украины осталась без Харлан на чемпионат Европы-2025
В Италии выступят 26 украинских фехтовальщиков
29 минут назад
Федерация фехтования Украины на своем официальном сайте объявила состав на чемпионат Европы-2025, который пройдет с 14 по 19 июня в итальянской Генуе:
Женщины
Сабля: Алина Комащук, Елена Краватская, Александра Бондарь, Дарья Гонцова
Рапира: Дарья Миронюк, Алина Полозюк, Ольга Сопит, Кристина Петрова (личные соревнования), Катерина Буденко (командные соревнования)
Шпага: Елена Кривицкая, Влада Харькова, Инна Бровко, Джоан Фейби Бежура (личные соревнования), Анна Максименко (командные соревнования)
Мужчины
Сабля: Андрей Ягодка, Юрий Цап, Алексей Стаценко, Богдан Боговин
Рапира: Андрей Погребняк, Дмитрий Чучукало, Елизар Дырда, Максим Гаравский
Шпага: Евгений Макеенко, Владимир Станкевич, Роман Свичкарь, Никита Кошман
Ранее Ольга Харлан высказалась о спортсменах из россии.