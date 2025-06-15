Свечкарь — чемпион Европы по фехтованию
Для украинца это первая медаль континентального первенства
43 минуты назад
Украинский шпажист Роман Свичкар завоевал золото чемпионата Европы-2025, который проходит в Генуе (Италия).
В финале 31-летний спортсмен из Харькова победил итальянца Маттео Галасси со счетом 15:11.
На пути к золотой медали украинец в полуфинале победил венгра Гергея Шиклоши — вице-чемпиона Олимпиады в Токио и действующего олимпийского чемпиона Парижа-2024.
Для Романа Свичкара это первая медаль на чемпионатах Европы.
Сборная Украины осталась без Харлан на чемпионат Европы-2025.
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