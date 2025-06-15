Олег Гончар

Украинский шпажист Роман Свечкарь, который стал чемпионом Европы по фехтованию, поздравил свою соотечественницу Алину Комащук с завоеванием серебряной медали в индивидуальной сабле.

В своем посте в сторис Instagram Свечкарь вспомнил их общую историю.

«15 лет назад мы вместе поднялись на пьедестал кадетского чемпионата до 17 лет. Алиночка! Олимпийская чемпионка. Сегодня, прихрамывая, боролась, с болью и улыбкой завоевала серебро». Роман Свечкар

Свечкарь завоевал золото в индивидуальной шпаге. Золото Свечкаря — первое в мужской шпаге с 1994 года, когда победил Виталий Агеев.