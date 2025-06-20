Украина заняла третье место в медальном зачете чемпионата Европы по фехтованию
Наши спортсмены завоевали три медали — две золотые и одну серебряную, а шпажисты вписали новые страницы в историю украинского фехтования
около 2 часов назад
В итальянской Генуе завершился чемпионат Европы по фехтованию, где сборная Украины заняла третье место в медальном зачете, завоевав три награды — две золотые и одну серебряную.
Первое золото для Украины завоевал Роман Свичкар в индивидуальных соревнованиях на шпаге. Вторую золотую медаль принесла женская команда в фехтовании на шпагах в составе Елены Кривицкой, Влады Харьковой, Инны Бровко и Анны Максименко.
Свичкар выиграл первое золото в мужской индивидуальной шпаге с 1994 года, а девушки в командной шпаге вообще стали первыми в истории.
Серебряную награду завоевала саблистка Алина Комащук, рядом с которой в качестве тренера и мотиватора попробовала себя Ольга Харлан, пропустившая этот чемпионат Европы.
В медальном зачете Украина заняла третье место, уступив Франции с 9 медалями (5 золотых, 3 серебряные, 1 бронзовая), и Италии с 13 наградами (3 золотые, 2 серебряные, 8 бронзовых).