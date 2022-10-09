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Украина завоевала бронзовую медаль на Кубке Европы по фехтованию
Награду «сине-желтым» принесли саблисты
09 октября 22:38
Кубок Европы по фехтованию / Фото: eurofencingВ Италии закончился Кубок Европы по фехтованию, где разыгрывали награды клубные команды по всем видам, кроме мужской шпаги. Cообщает тг-канал ukrsportbase.
По итогам турнира украинские саблисты в составе Андрея Ягодки, Юрия Цапа, Богдана Платонова и Алексея Стаценко стали бронзовыми призерами. В борьбе за бронзу украинцы взяли верх над клубом из Италии «C.S. Esercito» (45:32).
Что касается других украинских команд, то ближе к наградам оказались рапиристы. Андрей Погребняк, Даниил Гойда, Богдан Пнивчук и Андрей Щерба проиграли в поединке за бронзу итальянцам.
Пятый результат показали рапиристки (Екатерина Ченцова, Алина Полозюк, Екатерина Буденко) и саблистки (Юлия Бакастова, Елена Кровацкая, София Головкина, Валерия Моренец-Кубанская).
Титулованная Ольга Харлан не выступала за команду из-за проблем со щиколоткой.
Команда шпажисток в составе Влады Харьковой, Фейби Бежуры, Инны Бровко и Юлии Свистиль финишировали седьмыми.
Ранее мы сообщали, что Пантелеева стала триумфатором турнира в Женеве.