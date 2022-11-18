Гутцайт: «Верю в Украину, победу и нашу спортивную семью»
Баюл в агрессивной манере обратилась к Гутцайту
Первая олимпийская чемпионка Украины упомянула Петренко
18 ноября 14:35
Фото: Oksana Baiul / Facebook
Первая олимпийская чемпионка в истории независимой Украины Оксана Баюл через Instagram обратилась к новому президенту Национального олимпийского комитета Украины Вадиму Гутцайту:
«Вадим, я вас поздравляю с победой на выборах в НОК Украины. И огромное спасибо, что вы не отвечаете на мои вопросы.
Вот у меня новый к вам созрел. Украина ввела санкции против ряда спортсменов страны-агрессора. В их числе представители футбола, хоккея, гимнастики, борьбы, фигурного катания и даже Формулы-1.
Мой к вам вопрос: а где фигурист Виктор Петренко? Вы же в курсе, наверное, что он неделю назад в Барнауле вместе с Алиной Загитовой выступал в шоу Татьяны Навки.
Слава Украине. Суркис и Шуфрич, Валерий Борзов – члены Национального олимпийского комитета Украины. Это п####ц».
Недавно Виктора Петренко лишили президентской стипендии.