Баюл в агрессивной манере обратилась к Гутцайту

Фото: Oksana Baiul / Facebook

Первая олимпийская чемпионка в истории независимой Украины Оксана Баюл через Instagram обратилась к новому президенту Национального олимпийского комитета Украины Вадиму Гутцайту:

Вот у меня новый к вам созрел. Украина ввела санкции против ряда спортсменов страны-агрессора. В их числе представители футбола, хоккея, гимнастики, борьбы, фигурного катания и даже Формулы-1.

Мой к вам вопрос: а где фигурист Виктор Петренко? Вы же в курсе, наверное, что он неделю назад в Барнауле вместе с Алиной Загитовой выступал в шоу Татьяны Навки.

Слава Украине. Суркис и Шуфрич, Валерий Борзов – члены Национального олимпийского комитета Украины. Это п####ц».