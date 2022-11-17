Кубок лиги. «Тоттенхэм» и «Вест Хэм» сенсационно вылетели. «Ливерпуль» пролез лишь по пенальти
«Ливерпуль» подписал новый контракт со своим воспитанником
21-летний англичанин продолжит защищать цвета мерсисайдского клуба
17 ноября 22:45
Кертис Джонс / Фото - liverpoolfc.comХавбек «Ливерпуля» Кертис Джонс продлил контракт с мерсисайдским клубом. Об этом сообщает официальный сайт «красных».
О деталях соглашения не сообщается. Отмечается, что 21-летний игрок подписал долгосрочную сделку.
Отметим, что Кертис выступает за первую команду с 2019 года. Вместе с «Ливерпулем» он выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок Англии, а также клубный чемпионат мира.
В текущем сезоне Джонс сыграл 7 матчей за «Ливерпуль».
Ранее сообщалось, что немецкий наставник Томас Тухель может заменить своего соотечественника Юргена Клоппа в «Ливерпуле».
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