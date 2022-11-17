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«​Ливерпуль» подписал новый контракт со своим воспитанником

21-летний англичанин продолжит защищать цвета мерсисайдского клуба
Футбол Премьер-Лига (Англия)
17 ноября 22:45
«​Ливерпуль» подписал новый контракт со своим воспитанником
Кертис Джонс / Фото - liverpoolfc.com
Хавбек «Ливерпуля» Кертис Джонс продлил контракт с мерсисайдским клубом. Об этом сообщает официальный сайт «красных».

О деталях соглашения не сообщается. Отмечается, что 21-летний игрок подписал долгосрочную сделку.

Отметим, что Кертис выступает за первую команду с 2019 года. Вместе с «Ливерпулем» он выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок Англии, а также клубный чемпионат мира.

В текущем сезоне Джонс сыграл 7 матчей за «Ливерпуль».

Ранее сообщалось, что немецкий наставник Томас Тухель может заменить своего соотечественника Юргена Клоппа в «Ливерпуле».
Владимир Кириченко
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