«​Ливерпуль» подписал новый контракт со своим воспитанником

21-летний англичанин продолжит защищать цвета мерсисайдского клуба

Кертис Джонс / Фото - liverpoolfc.com

Хавбек «Ливерпуля»продлил контракт с мерсисайдским клубом. Об этом сообщает«красных».О деталях соглашения не сообщается. Отмечается, что 21-летний игрок подписал долгосрочную сделку.Отметим, что Кертис выступает за первую команду с 2019 года. Вместе с «Ливерпулем» он выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок Англии, а также клубный чемпионат мира.В текущем сезоне Джонс сыграл 7 матчей за «Ливерпуль».Ранее сообщалось, что немецкий наставникв «Ливерпуле».