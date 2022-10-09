23 года назад Шевченко забил свой знаменитый гол сборной россии

Украина вышла в плей-офф отбора Евро-2000

Фото: Спорт Экспресс

Ровно 23 года назад случился знаменитый матч между сборными россии и Украины в отборе на Евро-2000.

Тогда в москве на стадионе «лужники» Украина вырвала не только ничью у россии, но и путевку в плей-офф отбора, заняв в группе 2-е место.

Ничью принес гол Андрея Шевченко со штрафного. Не обошлось без ошибки вратаря россии александра филимонова.

В плей-офф Украина не смогла пройти Словению и не вышла на чемпионат Европы.