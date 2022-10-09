Российский комментатор обратился к Шевченко: «Когда все это закончится, я буду мечтать о том, чтобы обнять тебя»
23 года назад Шевченко забил свой знаменитый гол сборной россии
Украина вышла в плей-офф отбора Евро-2000
09 октября 13:07
Фото: Спорт Экспресс
Ровно 23 года назад случился знаменитый матч между сборными россии и Украины в отборе на Евро-2000.
Тогда в москве на стадионе «лужники» Украина вырвала не только ничью у россии, но и путевку в плей-офф отбора, заняв в группе 2-е место.
Ничью принес гол Андрея Шевченко со штрафного. Не обошлось без ошибки вратаря россии александра филимонова.
В плей-офф Украина не смогла пройти Словению и не вышла на чемпионат Европы.
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