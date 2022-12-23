Полузащитник Камеруна, который играл в бутсах с флагом россии: «Мне угрожали, разве я сделал что-то плохое?»
26-летний вратарь «Интера» завершил карьеру в национальной сборной
Онана выступал за Камерун
Андре Онана / Фото: Getty Images
26-летний голкипер Интера Андре Онана завершил карьеру в сборной Камеруна, о чем сообщил в своем Twitter.
Каждая история, какой бы прекрасной она ни была, имеет конец. И моя история со сборной Камеруна подошла к концу. Игроки приходят и уходят, имена быстротечны, но Камерун важнее любого человека или футболиста.
Камерун – вечный, как и моя любовь к национальной команде и к нашим болельщикам, которые поддерживали нас, каким бы трудным ни был момент. Мои чувства никогда не изменятся. Мое камерунское сердце будет биться, где бы я ни был. Я всегда буду бороться за то, чтобы прославлять Камерун
У Онана случился конфликт с тренерским штабом команды, и вратарь покинул сборную Камеруна после 1-го тура ЧМ-2022.
Камерун на ЧМ-2022 в группе с Бразилией, Швейцарией и Сербией занял 3 место.