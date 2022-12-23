26-летний вратарь «Интера» завершил карьеру в национальной сборной

Андре Онана / Фото: Getty Images

26-летний голкипер Интера Андре Онана завершил карьеру в сборной Камеруна, о чем сообщил в своем Twitter.

Камерун – вечный, как и моя любовь к национальной команде и к нашим болельщикам, которые поддерживали нас, каким бы трудным ни был момент. Мои чувства никогда не изменятся. Мое камерунское сердце будет биться, где бы я ни был. Я всегда буду бороться за то, чтобы прославлять Камерун