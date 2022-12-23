Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
ru
ua
Войти на сайт
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
Сейчас в эфире
17:25
Смешанные единоборства. Combate Global
15:10
Волейбол. Кубок лиги 2022. Мужчины. Финал

26-летний вратарь «Интера» завершил карьеру в национальной сборной

Онана выступал за Камерун
Футбол В мире
23 декабря 12:28
26-летний вратарь «Интера» завершил карьеру в национальной сборной
Андре Онана / Фото: Getty Images

26-летний голкипер Интера Андре Онана завершил карьеру в сборной Камеруна, о чем сообщил в своем Twitter.

Каждая история, какой бы прекрасной она ни была, имеет конец. И моя история со сборной Камеруна подошла к концу. Игроки приходят и уходят, имена быстротечны, но Камерун важнее любого человека или футболиста.

Камерун – вечный, как и моя любовь к национальной команде и к нашим болельщикам, которые поддерживали нас, каким бы трудным ни был момент. Мои чувства никогда не изменятся. Мое камерунское сердце будет биться, где бы я ни был. Я всегда буду бороться за то, чтобы прославлять Камерун

У Онана случился конфликт с тренерским штабом команды, и вратарь покинул сборную Камеруна после 1-го тура ЧМ-2022.

Камерун на ЧМ-2022 в группе с Бразилией, Швейцарией и Сербией занял 3 место.

Петр Приходько
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Андре Онана сборная Камеруна (футбол)

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

X-Video:

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Полузащитник Камеруна, который играл в бутсах с флагом россии: «Мне угрожали, разве я сделал что-то плохое?»
Полузащитник Камеруна, который играл в бутсах с флагом россии: «Мне угрожали, разве я сделал что-то плохое?»
Футбол Чемпионат мира по футболу
04 декабря 11:31
1
Тренер Камеруна: «Даже не знал, что победа над Бразилией столь историческая»
Тренер Камеруна: «Даже не знал, что победа над Бразилией столь историческая»
Футбол Чемпионат мира по футболу
03 декабря 12:29
Бразилия впервые в истории проиграла африканской команде на ЧМ
Бразилия впервые в истории проиграла африканской команде на ЧМ
Футбол Чемпионат мира по футболу
03 декабря 10:10
Камерун впервые за 10 лет выиграл матч чемпионата мира. У Бразилии
Камерун впервые за 10 лет выиграл матч чемпионата мира. У Бразилии
Футбол Чемпионат мира по футболу
03 декабря 09:28
Бразилия проиграла в группе ЧМ впервые с 1998 года. Была серия из 17 матчей без поражений
Бразилия проиграла в группе ЧМ впервые с 1998 года. Была серия из 17 матчей без поражений
Футбол Чемпионат мира по футболу
03 декабря 08:10
Тите: «Камерун был эффективен и выиграл у Бразилии»
Тите: «Камерун был эффективен и выиграл у Бразилии»
Футбол Чемпионат мира по футболу
03 декабря 07:29

Новости: Футбол

Воспитанник «Шахтера» продлил контракт с бельгийским клубом
Воспитанник «Шахтера» продлил контракт с бельгийским клубом
Украинские легионеры
16:57
Йовичевич включил в тройку лучших игроков УПЛ экс-подопечного в «Днепре-1»
Йовичевич включил в тройку лучших игроков УПЛ экс-подопечного в «Днепре-1»
Украинская Премьер-лига
16:00
«Металлист» не хочет продавать своего лидера в Бразилию
«Металлист» не хочет продавать своего лидера в Бразилию
Украинская Премьер-лига
14:45
Агенты пытаются устроить игрока «Шахтера» в клуб АПЛ
Агенты пытаются устроить игрока «Шахтера» в клуб АПЛ
Лига 1 (Франция)
14:28
«Манчестер Юнайтед» продлил контракты с Фредом, Рэшфордом и еще двумя игроками
«Манчестер Юнайтед» продлил контракты с Фредом, Рэшфордом и еще двумя игроками
Премьер-Лига (Англия)
14:07
Сабо: «UEFA и FIFA не интересует, что в Украине погибают люди. Инфантино и Чеферин живут за деньги россии и других стран»
Сабо: «UEFA и FIFA не интересует, что в Украине погибают люди. Инфантино и Чеферин живут за деньги россии и других стран»
Украинская Премьер-лига
13:50
Защитник «Металлиста» сменил клуб в Бразилии
Защитник «Металлиста» сменил клуб в Бразилии
Украинская Премьер-лига
13:12
«Днепр-1» отпустил Ди Франко в Аргентину
«Днепр-1» отпустил Ди Франко в Аргентину
Украинская Премьер-лига
12:50
УАФ обратилась в UEFA касательно возможного турнира на россии
УАФ обратилась в UEFA касательно возможного турнира на россии
В Европе
12:27
Все новости

Популярные новости

«Это вам не проскурки в Лавре делать». Ломаченко досталось от украинского военного
«Это вам не проскурки в Лавре делать». Ломаченко досталось от украинского военного
Бокс Профессиональный бокс
22 декабря 10:53
3
UEFA и FIFA пригрозили исключить Украину из своих организаций
UEFA и FIFA пригрозили исключить Украину из своих организаций
Футбол Украинская Премьер-лига
19 декабря 18:11
4
Красюк: «Сказал промоутеру Ломаченко поберечь своего бойца, потому что Беринчик его точно убьет»
Красюк: «Сказал промоутеру Ломаченко поберечь своего бойца, потому что Беринчик его точно убьет»
Бокс Профессиональный бокс
19 декабря 18:05
2
Выхрист выиграл 11-й бой в карьере
Выхрист выиграл 11-й бой в карьере
Бокс Профессиональный бокс
18 декабря 04:25
1
Усик пожертвовал почти 14 миллионов гривен на восстановление села в Киевской области
Усик пожертвовал почти 14 миллионов гривен на восстановление села в Киевской области
Бокс Профессиональный бокс
23 декабря 20:22
1
Льюис: «Рассматривал вариант с еще одним поединком против Виталия Кличко»
Льюис: «Рассматривал вариант с еще одним поединком против Виталия Кличко»
Бокс Профессиональный бокс
19 декабря 09:22
Все новости