27 игроков «Шахтера» прибыли на решающий матч за выход в плей-офф Лиги чемпионов

Известно, кому Йовичевич доверил место в делегации команды перед игрой с «Лейпцигом»

Фото - ФК Шахтер Донецкий «Шахтер» проведет заключительный матч группового этапа Лиги чемпионов против «Лейпцига». 2 ноября команды разыграют путевку в плей-офф. Главный тренер «горняков» Игор Йовичевич взял с собой на игру, в которой команду устроит только победа, 27 футболистов. По-прежнему не могут помочь команде травмированные защитник Виктор Корниенко и вингер Марьян Швед. Голкиперы: Алексей Шевченко, Тимур Пузанков, Андрей Пятов, Анатолий Трубин Защитники: Сергей Кривцов, Валерий Бондарь, Богдан Михайличенко, Николай Матвиенко, Лукас Тейлор, Ефим Конопля, Марьян Фарина, Эдуард Козик Полузащитники: Тарас Степаненко, Андрей Тотовицкий, Георгий Судаков, Михаил Мудрик, Александр Зубков, Дмитрий Крыськив, Невен Джурасек, Артем Бондаренко, Олег Очеретько, Иван Петряк, Дмитрий Топалов, Егор Назарина Нападающие: Лассина Траоре, Даниил Сикан, Андрей Кулаков За решающей игрой Лиги чемпионов можно будет следить на нашем сайте. Онлайн-трансляция матча «Шахтер» – «Лейпциг». Начало – в 19:45.