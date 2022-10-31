Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
ru
ua
Войти на сайт
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
Сейчас в эфире
12:15
Смешанные единоборства. Combate Global
11:50
Баскетбол. Латвийско-Эстонская лига. Прометей - Тарту Юликол

27 игроков «Шахтера» прибыли на решающий матч за выход в плей-офф Лиги чемпионов

Известно, кому Йовичевич доверил место в делегации команды перед игрой с «Лейпцигом»
Футбол Лига чемпионов UEFA
31 октября 16:59
27 игроков «Шахтера» прибыли на решающий матч за выход в плей-офф Лиги чемпионов
Фото - ФК Шахтер

Донецкий «Шахтер» проведет заключительный матч группового этапа Лиги чемпионов против «Лейпцига». 2 ноября команды разыграют путевку в плей-офф.

Главный тренер «горняков» Игор Йовичевич взял с собой на игру, в которой команду устроит только победа, 27 футболистов. По-прежнему не могут помочь команде травмированные защитник Виктор Корниенко и вингер Марьян Швед.

Голкиперы: Алексей Шевченко, Тимур Пузанков, Андрей Пятов, Анатолий Трубин

Защитники: Сергей Кривцов, Валерий Бондарь, Богдан Михайличенко, Николай Матвиенко, Лукас Тейлор, Ефим Конопля, Марьян Фарина, Эдуард Козик

Полузащитники: Тарас Степаненко, Андрей Тотовицкий, Георгий Судаков, Михаил Мудрик, Александр Зубков, Дмитрий Крыськив, Невен Джурасек, Артем Бондаренко, Олег Очеретько, Иван Петряк, Дмитрий Топалов, Егор Назарина

Нападающие: Лассина Траоре, Даниил Сикан, Андрей Кулаков

За решающей игрой Лиги чемпионов можно будет следить на нашем сайте. Онлайн-трансляция матча «Шахтер» – «Лейпциг». Начало – в 19:45.

Источник: shakhtar.com Сергей Стаднюк
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Шахтер Донецк РБ Лейпциг Игор Йовичевич

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

X-Video:

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Срна после 1:1 с «Реалом» потребовал от команды показывать такой же уровень в каждом матче
Срна после 1:1 с «Реалом» потребовал от команды показывать такой же уровень в каждом матче
Футбол Лига чемпионов UEFA
12:03
Де Дзерби попытается забрать экс-подопечного в «Шахтере» к себе в АПЛ
Де Дзерби попытается забрать экс-подопечного в «Шахтере» к себе в АПЛ
Футбол Украинская Премьер-лига
10:34
Йовичевич: «Результат с «Александрией» не испортит нам настроение перед «Лейпцигом»
Йовичевич: «Результат с «Александрией» не испортит нам настроение перед «Лейпцигом»
Футбол Украинская Премьер-лига
10:18
Известно о травмах в «Шахтере» перед важнейшим матчем с «Лейпцигом»
Известно о травмах в «Шахтере» перед важнейшим матчем с «Лейпцигом»
Футбол Лига чемпионов UEFA
09:53
Гура: «Шахтер» – единственный наш представитель в Лиге чемпионов. Это была лакмусовая бумага для ребят»
Гура: «Шахтер» – единственный наш представитель в Лиге чемпионов. Это была лакмусовая бумага для ребят»
Футбол Украинская Премьер-лига
09:31
Бондарь: «Мудриком не просто так интересуются топовые клубы. Это результат работы»
Бондарь: «Мудриком не просто так интересуются топовые клубы. Это результат работы»
Футбол Лига чемпионов UEFA
08:53

Новости: Футбол

Срна после 1:1 с «Реалом» потребовал от команды показывать такой же уровень в каждом матче
Срна после 1:1 с «Реалом» потребовал от команды показывать такой же уровень в каждом матче
Лига чемпионов UEFA
12:03
Арабы уже не держат. Ребров может возглавить сборную Украины раньше, чем ожидалось
Арабы уже не держат. Ребров может возглавить сборную Украины раньше, чем ожидалось
Сборная Украины
11:31
Форвард «Кривбасса» считает, что решающим фактором поражения «Динамо» стали детские ошибки
Форвард «Кривбасса» считает, что решающим фактором поражения «Динамо» стали детские ошибки
Украинская Премьер-лига
10:59
Де Дзерби попытается забрать экс-подопечного в «Шахтере» к себе в АПЛ
Де Дзерби попытается забрать экс-подопечного в «Шахтере» к себе в АПЛ
Украинская Премьер-лига
10:34
Йовичевич: «Результат с «Александрией» не испортит нам настроение перед «Лейпцигом»
Йовичевич: «Результат с «Александрией» не испортит нам настроение перед «Лейпцигом»
Украинская Премьер-лига
10:18
Известно о травмах в «Шахтере» перед важнейшим матчем с «Лейпцигом»
Известно о травмах в «Шахтере» перед важнейшим матчем с «Лейпцигом»
Лига чемпионов UEFA
09:53
Гура: «Шахтер» – единственный наш представитель в Лиге чемпионов. Это была лакмусовая бумага для ребят»
Гура: «Шахтер» – единственный наш представитель в Лиге чемпионов. Это была лакмусовая бумага для ребят»
Украинская Премьер-лига
09:31
«Милан» продлил контракт с Пиоли после сенсационного поражения
«Милан» продлил контракт с Пиоли после сенсационного поражения
Серия А (Италия)
09:19
Бондарь: «Мудриком не просто так интересуются топовые клубы. Это результат работы»
Бондарь: «Мудриком не просто так интересуются топовые клубы. Это результат работы»
Лига чемпионов UEFA
08:53
Все новости

Популярные новости

Усика попыталась ударить женщина на красной дорожке
Усика попыталась ударить женщина на красной дорожке
Бокс Профессиональный бокс
27 октября 12:31
Жена Усика продемонстрировала аппетитные формы в купальнике
Жена Усика продемонстрировала аппетитные формы в купальнике
Бокс Профессиональный бокс
28 октября 10:52
6
Белодед продемонстрировала фигуру в спортивной одежде
Белодед продемонстрировала фигуру в спортивной одежде
Дзюдо
26 октября 08:26
1
Во время матча АЕК – «Динамо» стюард отобрал у девушки плакат с надписью «россия – страна-террорист». Видео
Во время матча АЕК – «Динамо» стюард отобрал у девушки плакат с надписью «россия – страна-террорист». Видео
Футбол Лига Европы UEFA
28 октября 10:45
Бивол назвал главное преимущество Усика над Фьюри
Бивол назвал главное преимущество Усика над Фьюри
Бокс Профессиональный бокс
26 октября 12:59
1
Главный тренер «Селтика»: «Шахтер» забил гол мирового уровня»
Главный тренер «Селтика»: «Шахтер» забил гол мирового уровня»
Футбол Лига чемпионов UEFA
26 октября 18:26
Все новости