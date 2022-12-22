31-летний хавбек Челси ответил на вопрос о своем будущем

Жоржиньо / Фото: Twitter

Хавбек Челси Жоржиньо заявил, что не хочет покидать клуб. Его цитирует ВВС.

Мне нужно думать о победе в играх, в противном случае это проблема.

Я буду сосредотачиваться на каждой следующей игре, а потом посмотрим, что произойдет. Но сейчас я думаю о Челси и пытаюсь выиграть с ним как можно больше.