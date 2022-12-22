Защитник «Челси» получил травму колена. Он перешел летом за 80 миллионов фунтов
31-летний хавбек Челси ответил на вопрос о своем будущем
Жоржиньо хочет остаться в Лондоне
22 декабря 14:40
Жоржиньо / Фото: Twitter
Хавбек Челси Жоржиньо заявил, что не хочет покидать клуб. Его цитирует ВВС.
Конечно, я хочу остаться, я люблю Челси. Дело в том, что я не собираюсь думать об этом сейчас
Мне нужно думать о победе в играх, в противном случае это проблема.
Я буду сосредотачиваться на каждой следующей игре, а потом посмотрим, что произойдет. Но сейчас я думаю о Челси и пытаюсь выиграть с ним как можно больше.
Контракт Жоржиньо с Челси рассчитан до лета 2023 года.
Ранее Жоржиньо заявил, что ему было неинтересно смотреть матчи ЧМ-2022.
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