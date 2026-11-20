Сергей Разумовский

В 13-м туре Украинской Премьер-лиги Шахтер потерял очки в матче против Левого Берега. Встреча во Львове завершилась вничью 1:1: «горняки» пропустили в первом тайме, а после перерыва отыгрались благодаря голу Алиссона.

В начале поединка донецкая команда создала несколько моментов, однако первыми мяч в сетку отправили киевляне. После удара Волошина из-за пределов штрафной площадки Дмитрий Ризник отбил мяч перед собой, а Квасница успел на добивание. Однако, гол отменили из-за фола Волошина против Криськиева в центре поля во время развития атаки.

Шахтер недолго сохранял свои ворота в неприкосновенности. Уже в следующей атаке Левый Берег таки вышел вперед: после удара Воробчака с левой стороны штрафной и рикошета от Криськиева мяч залетел в дальний верхний угол.

До перерыва «горнякам» было сложно найти путь к воротам соперника. Один из шансов сравнять счет донецкие получили в конце тайма, когда Очеретько пробил в ближний угол после передачи Невертона. Вратарь Левого Берега Игнатенко среагировал на удар.

В перерыве главный тренер Шахтера Арда Туран провел сразу четыре замены. Однако первый момент после возобновления игры создали гости – Ризник забрал мяч после дальнего удара Волошина.

Вскоре донецкие прибавили в атаке и несколько раз проверили вратаря Левого Берега. Игнатенко достал мяч из-под перекладины последалёкого удара Матвиенко, а также отреагировал на попытку Алиссона с правого фланга.

Однако остановить следующую атаку Шахтёра киевлянам не удалось. Азеведо прострелил с левого фланга на дальнюю штангу, где Алиссон завершил передачу ударом в пустые ворота – 1:1.

До завершения встречи Игнатенко ещё парировал удары Алиссона и Азеведо. А в компенсированное время «горняки» не смогли создать особой остроты, поэтому вырвать победу им не удалось. «Горняки» потеряли очки в пятом из последних семи матчей, доказав, что командам трудно войти в игру после международной паузы.

Шахтёр потерял очки в пятый раз в последних семи матчах. После ничьей у донецкой команды 30 баллов, и они опережают Полесье на два очка. В то же время у житомирской команды два матча в запасе. Левый Берег набрал десять зачётных пунктов и поднялся на ступеньку с соответствующей цифрой.

УПЛ, 13-й тур

Шахтёр – Левый Берег 1:1

Голы: Алиссон, 61 – Воробчак, 19

Шахтёр: Ризник, Азаров (Траоре, 79), Матурро (Матвиенко, 46), Бондарь, Караваев (Педро Энрике, 46), Карвалью, Криськив (Марлон Гомес, 46), Очеретько, Невертон, Мейреллиш, Лукас Феррейра (Алиссон, 46).

Левый Берег: Игнатенко, Сидней, В. Бондаренко, Якимов, Соколов, Челядин (Банада, 81), Криворучко, Квасница (Бонсу, 46), В. Волошин, Воробчак (Шастал, 89), Малик (Венделл, 46; Коваленко, 77).

Предупреждения: В. Волошин, 16, Криворучко, 34, Сидней, 90+2