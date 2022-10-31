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А как же Мудрик? «Арсенал» следит за талантом «Айнтрахта»

Лондонцы будут бороться за Линдстрема
Футбол Бундеслига (Германия)
31 октября 08:10
А как же Мудрик? «Арсенал» следит за талантом «Айнтрахта»
Фото: Sky Sports

«Арсеналу» интересен полузащитник «Айнтрахта» Йеспер Линдстрем.

Полузащитника считают идеальным усилением команды зимой. Немцы запросят за игрока 20 миллионов евро, сообщает Bild.

Датчанин неплохо начал нынешней сезон. На его счету пять голов и один ассист в 11 матчах.

22-летний игрок проводит свой второй сезон в Германии. Летом 2021-го года он перешел из «Бронбю» за 8 миллионов евро.

Отметим, что Линдстрем выступает на позиции вингера. На эту позицию «Арсеналу» интерес также игрок «Шахтера» Михаил Мудрик.

Андрей Усмонов
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