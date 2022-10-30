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А стоит ли критиковать «Динамо»? «Ренн» одержал пятую победу кряду и вошел в тройку лидеров Лиги 1

«Лорьян» пропустил конкурента вперед, ближе подобрался и «Монако»
Футбол Лига 1 (Франция)
30 октября 20:32
А стоит ли критиковать «Динамо»? «Ренн» одержал пятую победу кряду и вошел в тройку лидеров Лиги 1
Фото - AFP

В 13-м туре французской Лиги 1 «Ренн» разгромил «Монпелье», «Монако» переиграл «Анже», а «Лорьян» уступил «Ницце».

Подопечные Бруно Женезьо не только успешно выступают в группе Лиги Европы с «Динамо». В чемпионате команда одержала пятую победу кряду.

Их конкурент «Лорьян» неожиданно уступил «Ницце» ведя по ходу встречи. «Монегаски» дважды во втором тайме забили последней команде.

«Лорьян» пропустил «Ренн» в тройку лидеров. «Монако» отстает от обеих команд на три очка.

Лига 1, 13 тур

«Ренн» – «Монпелье» 3:0

Голы: Террье, 15, Калимуэндо, 23, Гуири, 85

«Монако» – «Анже» 2:0

Голы: Эмболо, 54, головин, 70

«Лорьян» – «Ницца» 1:2

Голы: Уаттара, 18 – Аталь, 61, Лаборд, 69

Сергей Стаднюк
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Теги

Ренн Монако Ницца Анже Монпелье (футбол) Лорьян

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