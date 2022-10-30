Лига 1. «Лилль» и «Монако» устроили сумасшествие, «Лорьян» отпустил ПСЖ, «Ренн» снова победил
А стоит ли критиковать «Динамо»? «Ренн» одержал пятую победу кряду и вошел в тройку лидеров Лиги 1
«Лорьян» пропустил конкурента вперед, ближе подобрался и «Монако»
30 октября 20:32
Фото - AFP
В 13-м туре французской Лиги 1 «Ренн» разгромил «Монпелье», «Монако» переиграл «Анже», а «Лорьян» уступил «Ницце».
Подопечные Бруно Женезьо не только успешно выступают в группе Лиги Европы с «Динамо». В чемпионате команда одержала пятую победу кряду.
Их конкурент «Лорьян» неожиданно уступил «Ницце» ведя по ходу встречи. «Монегаски» дважды во втором тайме забили последней команде.
«Лорьян» пропустил «Ренн» в тройку лидеров. «Монако» отстает от обеих команд на три очка.
Лига 1, 13 тур
«Ренн» – «Монпелье» 3:0
Голы: Террье, 15, Калимуэндо, 23, Гуири, 85
«Монако» – «Анже» 2:0
Голы: Эмболо, 54, головин, 70
«Лорьян» – «Ницца» 1:2
Голы: Уаттара, 18 – Аталь, 61, Лаборд, 69
Комментарии 0