Адвокаты Мудрика после скандального интервью продолжают поддерживать связь с представителями УАФ
Конфликт будет улажен?
Вингер Тоттенхэма и сборной Украины Михаил Мудрик отреагировал на заявление президента УАФ Андрея Шевченко, сделанное после интервью футболиста журналисту Дмитрию Гордону. По словам игрока, его адвокаты продолжают общаться с представителями ассоциации. Вингера цитирует Tribuna.com.
УАФ систематически затягивала предоставление ответов на запросы моей команды и скрывала от моих адвокатов важную информацию и документы. До сих пор мне неизвестно, почему они так действовали.
Прискорбно, что УАФ выбрала именно такой подход к моему делу и продолжает его придерживаться. Мои адвокаты находятся на связи с представителями УАФ.
Ранее Шевченко призвал Мудрика предоставить доказательства заявлений, которые он озвучил в своём интервью. Если же футболист не сможет их подтвердить, президент УАФ считает, что ему следует извиниться перед сотрудниками ассоциации.
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