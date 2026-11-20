Сергей Разумовский

Вингер Тоттенхэма и сборной Украины Михаил Мудрик отреагировал на заявление президента УАФ Андрея Шевченко, сделанное после интервью футболиста журналисту Дмитрию Гордону. По словам игрока, его адвокаты продолжают общаться с представителями ассоциации. Вингера цитирует Tribuna.com.

УАФ систематически затягивала предоставление ответов на запросы моей команды и скрывала от моих адвокатов важную информацию и документы. До сих пор мне неизвестно, почему они так действовали. Прискорбно, что УАФ выбрала именно такой подход к моему делу и продолжает его придерживаться. Мои адвокаты находятся на связи с представителями УАФ. Михаил Мудрик

Ранее Шевченко призвал Мудрика предоставить доказательства заявлений, которые он озвучил в своём интервью. Если же футболист не сможет их подтвердить, президент УАФ считает, что ему следует извиниться перед сотрудниками ассоциации.