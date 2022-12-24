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Агенты пытаются устроить игрока «Шахтера» в клуб АПЛ

Тете хочет играть в Англии
Футбол Лига 1 (Франция)
14:28
Агенты пытаются устроить игрока «Шахтера» в клуб АПЛ

Полузащитник «Шахтера» Тете может переехать в АПЛ.

У хавбека ухудшилось состояние в нынешней команде. Тренер «Лиона»  Лоран Блан не рассчитывает на бразильца.

Из-за этого, он попросил агентов найти ему клуб в АПЛ и хочет прервать аренду в «Лионе». Он хочет играть в Англии.

Тете был предложен сразу четырех клубам. Это «Арсенал», «Вест Хэм», «Ньюкасл» и «Тоттенхэм», сообщает 90min.com.

На его счету 13 матчей за «Лион», пять голов и два ассиста.

Андрей Усмонов
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Тете Шахтер Донецк

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