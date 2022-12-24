«Шахтер» еще может выручить хоть какие-то деньги за Тете, на бразильца есть два претендента из АПЛ
Агенты пытаются устроить игрока «Шахтера» в клуб АПЛ
Тете хочет играть в Англии
14:28
Полузащитник «Шахтера» Тете может переехать в АПЛ.
У хавбека ухудшилось состояние в нынешней команде. Тренер «Лиона» Лоран Блан не рассчитывает на бразильца.
Из-за этого, он попросил агентов найти ему клуб в АПЛ и хочет прервать аренду в «Лионе». Он хочет играть в Англии.
Тете был предложен сразу четырех клубам. Это «Арсенал», «Вест Хэм», «Ньюкасл» и «Тоттенхэм», сообщает 90min.com.
На его счету 13 матчей за «Лион», пять голов и два ассиста.