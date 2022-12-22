Агуэро назвал европейскую сборную, которая станет грозным соперником в ближайшем будущем

Серхио Агуэро / Фото: Twitter

Бывший футболист сборной Аргентины Серхио Агуэро высказался об игре сборных Германии и Испании на ЧМ-2022. Его цитирует Stake.

Возможно, по разным обстоятельствам. Германия всегда является большой силой и обязательно начнет период перемен. Как случилось с нами и с Бразилией раньше.

Испания заложила фундамент для грядущего. Они поехали на чемпионат мира очень молодой и очень талантливой командой.

Они воспользуются этим опытом и станут грозным соперником в ближайшем будущем