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Агуэро назвал европейскую сборную, которая станет грозным соперником в ближайшем будущем
Аргентинец разобрал игру двух команд
22 декабря 11:35
Серхио Агуэро / Фото: Twitter
Бывший футболист сборной Аргентины Серхио Агуэро высказался об игре сборных Германии и Испании на ЧМ-2022. Его цитирует Stake.
Если измерять ожиданиями, возможно, Германия и Испания не использовали возможность.
Возможно, по разным обстоятельствам. Германия всегда является большой силой и обязательно начнет период перемен. Как случилось с нами и с Бразилией раньше.
Испания заложила фундамент для грядущего. Они поехали на чемпионат мира очень молодой и очень талантливой командой.
Они воспользуются этим опытом и станут грозным соперником в ближайшем будущем
Германия не вышла из группы на ЧМ-2022, а Испания проиграла Марокко в 1/8 финала.
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