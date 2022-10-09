Не Лондон. «Шахтер» и «Динамо» определили место встречи
Ахметов и Палкин встретились с защитником «Азовстали» Диановым
Ему вручили клубную футболку
09 октября 11:48
Фото: ФК Шахтер
Президент и директор «Шахтера» Ринат Ахметов и Сергей Палкин встретились с защитником «Азовстали» и Мариуполя Михаилом Диановым.
Ему вручили именную футболку с номером 36. Дианов является бойцом 36-й отдельной бригады морской пехоты. Сам военный является болельщиком «Шахтера».
«История Михаила - пример невероятной стойкости, бесстрашия, храбрости и веры в победу Украины. Уверен, благодаря таким «стальным» воинам мы обязательно вернем Мариуполь и все оккупированные территории.
Клуб будет делать все возможное, чтобы Михаил Дианов восстановился после полученных ранений и вернулся к нормальной жизни».
Сообщалось, что «Шахтер» оплатит лечение Дианова в США.
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