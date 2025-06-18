Александрия и Полесье узнали своих соперников во втором раунде квалификации Лиги конференций
Стали відомі результати жеребьевки
около 3 часов назад
В швейцарськом Ньоне состоялась жеребьевка второго раунда квалификации Лиги конференций 2025/26. Своих соперников узнали представители УПЛ – Александрия и Полесье. Александрия сыграет с неудачником пары АЕК Ларнака / Партизан, а Полесье встретится с триумфатором дуэли Борац Баня-Лука / Санта-Колома.
Результаты жеребьевки второго раунда квалификации Лиги конференций
Полесье – Борац (Босния и Герцеговина)/Санта-Колома (Андорра)
Александрия – АЕК Ларнака (Кипр)/Партизан (Сербия)
Матчи второго раунда квалификации Лиги конференций пройдут 24 и 31 июля. Победители выйдут в Q3 ЛК, а проигравшие команды попрощаются с еврокубками.
Донецкий Шахтер также узнал возможного соперника во втором раунде Лиги конференций на случай поражения от Ильвеса в первом раунде Лиги Европы. Это будет нидерландский АЗ Алкмаар.